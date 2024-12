Ilgiornaleditalia.it - La "Stampa" di Torino celebra la fine di Assad. Una nuova finestra di overton si è aperta: esistono terroristi umanitari?

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un articolo surreale, che compendia bene il livello della propaganda dominante Su "La" diesce in questi giorni un articolo realmente surreale, che merita di essere commentato, poiché in esso si cristallizza il livello della propaganda attualmente dominante in Occidente o, megli