La stagione del Napoli | parla Anguissa

A Radio CRC, radio ufficiale del, è intervenuto il centrocampista Frank Zambo. Di seguito le sue parole. “Gol a Udine? È una giocata che proviamo in allenamento, così come proviamo tante altre cose. Sono contento di aver segnato e di averlo fatto con una vittoria. Quando gioco non penso a fare gol, la cosa più importante è che la squadra vinca. Il centrocampista oggi deve fare tutto e questo è ciò che provo a fare. Il mister mi dice che devo segnare ancora di più e fare otto gol a. Per me non è la priorità, sono contento quando segno, ma la squadra viene prima di tutto”. Verso Genoa-“Genoa? Non vi posso dire che la partita di sabato sarà in un modo o in un altro, perché io mi preoccupo prima di quello che dobbiamo fare noi. La cosa importante è essere concentrati sulle nostre giocate e sull’assetto tattico che prepariamo con il mister: è questo che può cambiare la partita.