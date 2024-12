Sport.quotidiano.net - La Spal pronta per la sfida col Picchio:: "Meritiamo di più"

Il prossimo avversario sulla strada delsarà ladell’ex Büchel che venerdì sera (avvio alle 20.30) tornerà allo stadio Del Duca per dare ufficialmente inizio alla seconda parte del campionato. Gli estensi si presenteranno all’appuntamento dopo l’amaro pareggio per 1-1 mal digerito col Gubbio all’ultimo minuto di recupero. Gli uomini di Dossena cercheranno un’immediata reazione proprio nellacontro l’Ascoli. All’andata il match terminò 2-2 con i bianconeri che si fecero riprendere in pochi minuti dopo essere andati in vantaggio di due reti. "Non siamo stati in grado di portare a casa un risultato che ci era favorevole fino a 40’’ dalla fine – sostiene l’allenatore –. Lanon merita questa posizione di classifica per il blasone che è, per i tifosi, per la città. In generale però ho visto l’approccio giusto e sono sicuro che piano piano ne usciremo.