Padovaoggi.it - La Soprintendenza avvia un progetto di valorizzazione delle terme romane di via Scavi

Leggi su Padovaoggi.it

Laarcheologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in collaborazione con il Comune di Montegrottoe grazie a fondi del Ministero della Cultura, darà il via a un grandedidell’ area.