Sport.quotidiano.net - La ripresa. Da valutare Angella. In porta Albertoni

Leggi su Sport.quotidiano.net

PERUGIA -degli allenamenti nel pomeriggio per i ragazzi di Zauli. Domani, giovedì e venerdì allenamento mattutino. Dale condizioni di, con il capitano che ha saltato la sfida di Pontedera. Fra i pali toccherà addopo l’espulsione di Gemello per il fallo in pieno recupero che hato al rosso per il portiere. Fine settimana da cancellare per la prima squadra, decisamente da incorniciare invece per le giovanili. L’Under 17 ha superato 3-0 il Benevento con le reti di Ciani e Bellali (doppietta). Domenica prossima trasferta a Gubbio per i ragazzi di Gatti. Vittoria anche per l’Under 16 che si è imposta 3-1 in casa del Picerno con i gol di Kroni, Iachini, e Gueye, nell’ultima partita prima della sosta natalizia. Anche l’Under 15 di Lanternana ha superato il Benevento.