La proroga concessa a Solitek | una vittoria per il territorio e il sostegno delle istituzioni locali

all’investimento di: larappresenta un passo importante verso la concretizzazione del piano produttivo“Ladal MinisteroImprese e del Made in Italy, mediante l’ente attuatore Invitalia, all’azienda lituanaper l’attuazione del Contratto di sviluppo è un’ottima notizia. Ringraziamo il ministro Urso: la decisione testimonia la disponibilità del Governo ad operare nel solco indicato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dal presidente del Consorzio industriale Asi Domenico Vessichelli, ossia esperire ogni strumento normativo e istituzionale per tenere vivo l’investimento. Ledi governo locale come Comune, Provincia e Asi ci credono e supportano ogni tentativo, fermo restando il principio che l’investimento è privato e la decisione ultima proprio al privato spetta“, lo dice in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino.