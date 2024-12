Agi.it - La pagina su Sinner è la più letta dell'anno sulla Wikipedia italiana

AGI - Nessuno più di Jannikha scatenato l'interesse degli italiani nel 2024. Almeno di quelli che hnavigato la versionedi, l'enciclopedia più famosa al mondo, grazie alla collaborazione dei volontari. Wikimedia Italia, l'associazione che la sostiene, ha rivelato che, come riporta Supertennis, nel 2024 ladedicata a Jannikè stata5.023.355 volte. È lo specchio di una stagione da record, in cui il fuoriclasse altoatesino ha vinto i suoi primi due Slam, e nessuno dal 1977 ci era più riuscito nel giro di 12 mesi, è diventato il primo italiano a vincere le Nitto ATP Finals e soprattutto a raggiungere la prima posizione nel ranking ATP. La voce dedicata a Jannikè statasuItalia quasi il doppioe volte rispetto alla seconda in questa classifica,Società Sportiva Calcio Napoli (2.