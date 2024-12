Ilfattoquotidiano.it - La foto che ritrae le leggende della Juventus sta facendo impazzire il web: quanti commenti dei tifosi

Il periodo natalizio è noto per essere l’occasione che permette a vecchi amici di riunirsi. Chissà se avranno pensato lo stesso leAlessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Andrea Pirlo, immortalati in unache stail web. In loro compagnia anche Roberto Carlos, Marco Verratti e Javier Pastore. L’incontro non è stato fortuito: gli ex giocatori saranno impegnati per la Fifa Legends, manifestazione organizzata dal massimo organo calcistico mondiale a Dubai.L’immagine chegli ex giocatori bianconeri ha scatenato ideiin giro per il web. “Mi è entrato un Alex e un Gigi nell’occhio sinistro e un Giorgio e un Andrea nell’occhio destro!”, scrive un utente per giustificare le lacrime di commozione. Un altro aggiunge riferendosi a Del Piero: “Quanto manchi capitano, ti vogliamo in dirigenza”.