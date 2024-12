Liberoquotidiano.it - La dittatura di Saviano: criticare Meloni e impedirle di rispondere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Secondo gli avversari di Giorgia, il presidente del Consiglio non devealle critiche, quando si tratta di intellettuali (o presunti tali) deve tacere perche? possiedono la verità a prescindere dai fatti, dunque godono dell'immunità dialettica, anche quando le critiche sono palesemente false e viziate da pregiudizio politico. Mi sono ritrovato ieri con Robertonello studio di Otto e Mezzo, sul piano personale con lui non c'è alcun problema, ma dal punto di vista del sistema di pensiero (sto esagerando) l'autore di “Gomorra” per me rappresenta un modo di intendere il mestiere di scrittore che è lontanissimo dalla missione della verità alla quale deve tendere, anche quando usa gli strumenti della fiction.non è un soggetto neutro, ha un ruolo politico ben più importante della gran parte dei parlamentari e di quasi tutti i leader di partito.