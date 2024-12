Ilrestodelcarlino.it - Katy Perry torna in Italia. L’unica data è a Bologna

Per la sua unicana,ha scelto. In effetti, la superstar del pop statunitense ha annunciato che The Lifetimes Tour farà tappa il 2 novembre 2025 all’Unipol Arena. L’evento è molto aspettato dai fan della cantante visto che non aveva organizzato una tournée internazionale da sette anni. Sui suoi social, l’artista sembra essere molto eccitata e entusiasta di suonare di nuovo in tutto il mondo. I biglietti saranno disponibili già giovedì 19 dicembre, con l’esclusiva presale di R101. Invece, la vendita generale sarà aperta venerdì 20 dicembre, a partire dalle 10.ha iniziato la sua carriera musicale nel 2001, ma è diventata famosa con il suo brano ’I kissed a girl’ e ’Hot n cold’ nel 2008. Da lì in poi, ha moltiplicato gli hit e le collaborazioni prestigiose, tra cui Snoop Dogg, Juicy J, Kanye West oppure Pharell Williams.