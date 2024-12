Justcalcio.com - Juventus, Thiago Motta fa esperimenti in Coppa Italia: nuovi ruoli per Locatelli e McKennie|Primapagina

2024-12-17 13:45:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:fainperCalciomercato.com Homefainpere McKennie Stasera lagioca in casa contro il Cagliari per gli ottavi di finale in. Chi passa il turno va ai quarti contro l’Empoli, che ha eliminato la Fiorentina ai calci di rigore.