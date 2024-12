Calcionews24.com - Juventus, Paganini: «I bianconeri devono trovare questo. Troppi pareggi? Però è imbattuta»

Leggi su Calcionews24.com

Il giornalista è intervenuto per parlare della situazione in casa bianconera trae infortuni Paolo, noto giornalista, ha parlato in esclusiva anews24.com di alcuni argomenti riguardanti il club bianconero: dall’operato di Thiago Motta ai tanti, passando poi per il problema infortuni.– «La Juve non sa più vincere, ma è anche .