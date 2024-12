Lanazione.it - Italgronda Futsal. Bene in Coppa U23

Fermi i campionati nazionali di calcio a cinque, a tenere banco è stata ladella Divisione riservata agli under 23 ma nella quale entrambe le squadre pratesi hanno utilizzato molti componenti delle formazioni che partecipano a serie A2 e B. Tutto a gonfie vele per l’Prato che già sicura del primo posto nel girone e della qualificazione al turno successivo ha pareggiato comodamente 7-7 sul campo della Sangiovannese. Bella vittoria invece per il Montebianco Prato Calcio a 5 contro il Boca Livorno: i biancazzurri si sono imposti per 7-2 rafforzando il proprio secondo posto in classifica a quota 9 punti, posizione che permetterà anche alla squadra di Luca Pullerà e Massimo Caviglia di approdare al secondo turno come una fra le undici migliori seconde classificate dei vari gironi.