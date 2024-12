Anteprima24.it - “Irpini della Capitale”: premio a Piantedosi e due agenti Polstrada

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto per il brindisi natalizio più atteso dalla comunità irpina di Roma. L’evento quest’anno si svolgerà nella suggestive sale del Circolo Ufficiali delle Forze Armate di via XX Settembre e gli ospiti accreditati sono oltre 100 tra politici, giornalisti, soci e amici dell’Associazioneche quest’anno festeggia un lustro di attività per la promozione del territorio.Durante la serata saranno consegnati i premi a coloro che, attraverso l’impegno e un nobile operato, hanno rappresentato al meglio l’a.Tra i premiati il Ministro degli Interni Matteoe due, Fabio Spiniello e Giuseppe Lombardi, che durante il servizio hanno salvato da morte certa una mamma e il suo bambino. Treche il direttivo dell’Associazione, all’unanimità, ha scelto di premiare con un’opera realizzata da Gianluca Lo Conte.