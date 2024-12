Torinotoday.it - "Io, me e Lupin": il ladro più famoso arriva a teatro

Arsenio, ilgentiluomo piùdel mondo, è tornato. E non è solo: con lui ci sono anche Jigen, Goemon e Margot. Ma questa volta non in un racconto di Maurice Leblanc, o in un fumetto di Mangaka, o in un film, un manga o un cartone animato: tutto accade ain “Io, me e”.