Europa.today.it - Influenza, a rischio ricovero in terapia intensiva già a 60 anni

Leggi su Europa.today.it

Non solo vaccinarsi di più ma anche meglio, per invecchiare in salute. Un passo in avanti nell’approccio alla vaccinazione antle che arriva dai geriatri, in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), appena concluso a Firenze. Una.