Lapresse.it - Incidenti sul lavoro, morto operaio 72enne a Sondrio

Leggi su Lapresse.it

Non ce l’ha fatta l’di 72 anni, Ernesto Della Mina, travolto dall’escavatore che stava guidando e che è finito nelle acque del fiume Adda a Traona, in provincia di. L’uomo, che era il titolare della ditta di scavi Dme, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dai soccorsi di Areu 118 che lo hanno trasferito in codice rosso nell’ospedale di(e non a Morbegno, come comunicato in un primo momento) con l’elisoccorso. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni in Valtellina, lo scorso 13 dicembre un altroincastrato in un macchinario per il cemento.