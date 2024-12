Imolaoggi.it - Incidente sul lavoro: escavatore si ribalta, muore 72enne

SONDRIO, 17 DIC – Un altromortale suloggi in Valtellina, sempre in un cantiere edile. Poco dopo le 9, a Traona, unè rimasto schiacciato dall’che stava utilizzando per pulire l’alveo di un tratto del fiume Adda e che all’improvviso si èto. L’uomo è poi morto durante il trasporto.