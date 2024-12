Ilrestodelcarlino.it - In stazione nuovi punti di ricarica per i mezzi elettrici

Con lo scopo di elettrificare le linee degli autobus urbani 3 e 4, sono da poco iniziati i lavori nei pressi dellaferroviaria di Ferrara per installare duedidi tipo opportunity. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara, TPEM, AMI e finanziato con i fondi del PSNMS - città ad alto inquinamento, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Gli impianti sono concepiti per laelettrica degli ottodurante il percorso di linea con brevi soste al capolinea, di circa 4 minuti, per garantire il completamento del servizio fino al rientro nel deposito di via Trenti. L’intervento comprende la realizzazione di un manufatto tecnologico e due nuove pensiline per i viaggiatori. È inoltre previsto un intervento all’interno del deposito di via Trenti, che consiste nella ristrutturazione della cabina elettrica esistente e nell’installazione di una nuova cabina di trasformazione per lanotturna di sei autobus.