Latinatoday.it - In alto i nostri cuori: il Natale al cimitero di Latina

Leggi su Latinatoday.it

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con “In” la manifestazione per ricordare chi non c’è più e di cui in questi momenti di festa si sente ancora di più la mancanza.È per questo che da ben nove edizioni presso il piazzale deldisi mandano in cielo dei.