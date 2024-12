Riminitoday.it - Il vino romagnolo alla conquista degli Usa. "Riscontri interessanti per Sangiovese e Albana"

Leggi su Riminitoday.it

di Romagna sempre più proiettati are i mercati esteri. L’export diventa strategico per le aziende vitivinicole romagnole: la presenza di questi vini in mercati lontani, come quello statunitense, può dare un impulso rilevanteproduzione vinicola romagnola. Lo.