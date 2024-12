Palermotoday.it - Il tentato omicidio alla Vucciria, il racconto della vittima: "Mi ha chiesto una sigaretta e poi mi ha accoltellato"

Leggi su Palermotoday.it

Non ricorderebbe nullanotte tra venerdì e sabato scorsi quando però, secondo la Procura, avrebbedi uccidere con una decina di coltellate un ragazzo del Bangladesh di 29 anni in via Argenteria,. Joseph Decker, 23 anni, studente di Giurisprudenza originario del New.