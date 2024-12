Fanpage.it - Il ruolo dell’infermiera di Schumacher nel ricatto alla sua famiglia: aveva una relazione segreta

Leggi su Fanpage.it

Nel dossier in mano ai magistrati della Procura adesso c'è anche il nome dell'infermiera che era stata allontanata per "scarsa assistenza". Avrebbe agito per aiutare l'ex guardia del corpo nelmilionario: "Tutto lasciava pensare che fossero andati ben oltre un rapporto di collaborazione".