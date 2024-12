Romatoday.it - Il pirata della strada che ha ucciso Tiziano Gasparini si è costituito

Finecaccia. Si èoggi pomeriggio il conducente dell'auto che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito, il pedone di 33 anni trovato morto in via Tiburtina, all'incrocio di via San Romano, direzione Grande raccordo anulare, intorno alle 2:00notte.