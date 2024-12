Foggiatoday.it - Il Natale di tutti a Foggia, il calore della città per indigenti e senzatetto: "Li faremo sentire meno soli"

Leggi su Foggiatoday.it

Si avvicina ile, come ogni anno, la comunità disi impegna a non dimenticare chi vive in condizioni di difficoltà. La, attraverso la collaborazione tra enti e associazioni, si mobilita per sostenere chi è costretto a vivere in strada, chi non ha accesso a pasti caldi e chi.