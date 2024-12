Scuolalink.it - Il MIM rinnova la sperimentazione per studenti-atleti di alto livello nell’a.s. 2024/25 [NOTA E ALLEGATI]

Leggi su Scuolalink.it

Anche per l’anno scolastico/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha confermato ladedicata aglidi. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale nel supporto all’equilibrio tra gli impegni scolastici e l’attività sportiva agonistica, offrendo aglila possibilità di eccellere sia nello studio che nello sport. Con lan. 2904 del 30 settembre, il Ministero ha fornito alle scuole secondarie di secondo grado tutte le indicazioni operative per aderire al programma,ndo il suo impegno nel sostenere i giovani talenti sportivi e favorendo un percorso formativo personalizzato. Laè rivolta agli istituti scolastici e agliche soddisfano specifici requisiti, illustrati in un documento allegato allaministeriale.