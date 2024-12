Lanazione.it - Il girone d’andata si chiude con molte delusioni

Un’altra giornata magrissima per le quattro squadre di Valdera e Cuoio che fanno parte delA dell’Eccellenza toscana. Il quindicesimo turno, ultimo deldi andata, porta un solo punto su dodici alle quattro compagini, tre delle quali continuano a stagnare negli ultimi posti della classifica. Con la Cuoiopelli ultima, i Mobilieri Ponsacco terzultimi e il Fratres Perignano quartultimo. Il misero punticino lo conquista il Cenaia nello scontro diretto in zona play off contro la Massese. Gli arancioverdi, che avrebbero meritato i tre punti e recriminano per alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti, si allontanano dal Camaiore ma restano in zona play off. Sconfitte per Fratres Perignano a Viareggio, Mobilieri Ponsacco a Fucecchio e Cuoiopelli a Certaldo. Il Fratres ha subito la pressione bianconera, ma tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa è riuscito a tenere botta e pareggiare.