Il dottor Parolini corre per hobby ma punta a nuovi importanti obiettivi

Per l’apmento del martedì di Sprint2u, ospite SebastianoLa storia del 26enne mezzofondista bergamasco, recente vincitore della medaglia d’oro con la staffetta mista agli Eurocross in Turchia, è assolutamente diversa dalla stragrande maggioranza degli atleti di alto livello, in quanto luiveramente solo per passione in quanto ha una professione ben precisa, quella del medico, essendosi laureato a soli 24 anni e operando già come medico sportivo nell’ambito dello sci.L’atletica è comunque sempre nei suoi pensieri, ovunque il suo lavoro lo porti, e trova sempre il tempo per allenarsi, con l’idea dire atraguardi anche in pista, con una particolare predilezione per le corse campestri.Conduce: Ferdinando Savarese