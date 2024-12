Linkiesta.it - Il centenario delle cantine Marenco

Leggi su Linkiesta.it

Tra pochi mesi, nel 2025, ledi Strevi compiranno cento anni. Una bella storia di famiglia, nata in unazone a maggior vocazione vitivinicola del Piemonte, nell’Alto Monferrato, tra le colline di Strevi, terra di Moscato, e Brachetto, paese predestinato fin dal nome, di origine romana, reinterpretato nella tradizione popolare come Septem Ebrii, sette ubriachi, e quelle di Nizza, nei comuni di Fontanile e Castel Boglione dove da secoli si coltiva la Barbera.Dedizione, amore per il lavoro in vigna fatto bene, ma anche capacità e desiderio di accogliere e applicare in modo saggio l’innovazione, hanno segnato fin dall’inizio l’attività, dal nucleo da cui tutto è nato, la vigna di proprietà di Michelenella Valle Bagnario di Strevi, che dal 2014, come parte dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, è patrimonio mondiale dell’Unesco.