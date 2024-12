Ilnapolista.it - Il calcio è trumpismo ante litteram, una discarica tossica di post-verità (El Paìs)

“È tutta una bugia. Anche nel, un inganno, una finzione. Non c’è più nessuno che crede a niente. Né nella buona fede degli arbitri, né nel Var, né nella pulizia dei club, né nei loro conti. La scienza è una truffa, le linee del fuorigioco le disegna Jaume Roures da casa, le partite sono truccate. Tutti vogliono qualcosa o sono disi a ricevere qualcosa in cambio. Ma se tutto è un complotto, una bufala, cosa diavolo resta a noi tifosi?”.E’ l’attacco dell’editoriale di Daniel Verdù su El. Il tema è l’elezione di Rafael Louzán, un condannato a sette anni di squalifica, presidente della Federspagnola. Verdù scrive che “il, unadi, inzioni o incapacità di accettare un risultato”.Ora il Real si lamenta degli arbitri, dello “sporco campionato di Negreira”, così come “il Barça ha passato decenni legato all’albero del vittimismo, la colpa era sempre di qualcun altro”.