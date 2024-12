Chietitoday.it - Il 24 gennaio a Bucchianico cena spettacolo con il cantante neomelodico Marco Calone

Leggi su Chietitoday.it

Dopo tante richieste, ecco il grande evento: lacon il, uno degli artisti più in voga del momento.Si terrà il 24alle ore 20.00 presso il locale Punto eventi (ex azzurri) a.Per tutte le info contattare il numero in.