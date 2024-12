Leccotoday.it - Il 2024 dei commercianti? “Molto buono. Comune? Rapporto leale, ma...”

Leggi su Leccotoday.it

Si chiude una buona annata per Confcommercio Lecco. Numeri in salita per quanto riguarda gli associati e prospettive verso un mondo che avanza e va sempre più incontro all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per varie aree legate anche allo sviluppo imprenditoriale. E rapporti non sempre.