Ilrestodelcarlino.it - I sindacati compatti:: "Servono proposte e non polemiche"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Entrano in gioco sull’emendamento sulla discariche pubbliche anche i. Cgil, Cisl e Uil intervengono su questo argomento che sta spaccando il Pd contrapponendo la Vitri a Biancani. "Vorremmo – scrivono i– che il dibattito politico si arricchisse di contenuti, die di progetti innovativi, piuttosto che di conflitti e sterili. Abbiamo bisogno di risposte concrete in merito a quale futuro la Regione vorrà darsi sulla gestione integrata dei rifiuti, sul recupero e il riutilizzo del materiale riciclabile, su quali impianti di recupero e non solo discariche o termovalorizzatori, occorre realizzare nelle Marche e su quale dimensione ottimale le aziende multiutility della regione debbono assumere per partecipare alle prossime gare di affidamento dei servizi". Quindi la triplice chiude affermando: "Chiediamo alla politica e alle istituzioni di avere una visione di medio e lungo termine evitando di riucorrere le emergenze".