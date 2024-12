361magazine.com - I Simpson: O C’mon All Ye Faithful, è il nuovo speciale dell’iconica serie dedicato alle Feste

Il doppio episodio a tema natalizio debutta oggi, martedì 17 Dicembre, e vedrà come guest star I Pentatonix, Patti LaBelle e Derren Brown. I dettagliDisney+ ha diffuso il trailer de I:OAll Ye, ilche debutta oggi, martedì 17 dicembre, in esclusiva sulla piattaforma streaming e che vedrà Derren Brown come guest star, oltreperformance musicali di Patti LaBelle e dei Pentatonix. Il doppio episodio a tema natalizio viene lanciato in occasione del 35° anniversario dellooriginale di Natale de I, andato in onda il 17 dicembre 1989.Il famoso mentalista britannico Derren Brown arriva a Springfield e usa trucchi psicologici e abilità scenica per risollevare lo spirito natalizio della città. Quando Homer viene ipnotizzato e crede erroneamente di essere Babbo Natale, si scatena un’gra reazione a catena che porta tutti a mettere in discussione ciò in cui credono e a esplorare il significato di “miracolo”.