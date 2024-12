Vanityfair.it - I migliori spumanti italiani per brindare al 2025: 25 bottiglie per tutti i prezzi

Franciacorta, Trentodoc, Prosecco e non solo: etichette con un buon rapporto qualità prezzo especiali per far felice un wine lover, tra novità e classici da riscoprire