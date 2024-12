I migliori profumi di Natale | le fragranze da scegliere per lui e per lei

Leggi su .com

Life&People.it Ilè alle porte e, tra i doni più amati di sempre e apprezzati ci sono i. Ma cometra i? Per qualche suggerimento, esploreremo le novità più intriganti per donne e uomini.Lefemminili: floreali, sensoriali, elegantiLa scelta è veramente ampia, ma tra le numerose proposte, ce ne sono alcune particolarmente interessanti. Le nuoveda donna si distinguono per la loro versatilità e creatività. Dalle note floreali a quelle gourmand, ogni profumo racconta una storia a sé. Bottega Veneta ha lanciato una collezione di cinque, tra cui Colpo di sole, una deliziosa miscela di olio di angelica e fiore d’arancio del Marocco, che evoca il calore e la luminosità dei raggi solari. La bottiglia, realizzata in vetro soffiato di Murano, è un vero e proprio oggetto d’arte, perfetto per chi ama circondarsi di bellezza.