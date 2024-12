Quotidiano.net - 'Honda e Nissan avvieranno le trattative per la fusione'

Leggi su Quotidiano.net

per una. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Nikkei. Le due case automobilistiche stanno valutando la possibilità di operare sotto una holding e dovrebbero firmare a breve un memorandum of understanding.prevedono di includere anche Mitsubishi Motor, in cuiè il maggiore azionista.