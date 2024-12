Sbircialanotizia.it - Harry e Meghan, la nuova foto dei figli Archie e Lilibet nella cartolina di Natale

Leggi su Sbircialanotizia.it

La coppia continua a rispettare le usanze e l'etichetta di Buckingham Palace Un po' come William e Kate, ma per dichiarati scopi professionali, anchehanno la lorodi. Fuori dagli obblighi reali fin dal 2020 ovvero da quando vivono in California, i Sussex non rinunciano alle abitudini di corte, che .