Fanpage.it - Hai scelto di regalare un cane per Natale? Sei ancora in tempo per iniziare nel migliore dei modi

Leggi su Fanpage.it

Mancano pochi giorni ale molte persone hannodi far entrare unin famiglia. Ecco qualche consiglio su quanto sia importante conoscerne l'etologia, ovvero il comportamento della specie, e far sì che la vita insieme a Fido si trasformi in una delle esperienze più belle della vita.