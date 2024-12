Lapresse.it - Groenlandia, liberato attivista contro la caccia alle balene

L’Paul Watsonlaè statooggi dal carcere in cui era in detenzione in, in Danimarca, e non sarà estradato in Giappone. Lo ha dichiarato ad Associated Press il suo avvocato, Jonas Christoffersen, precisando che la decisione è definitiva.Il Giappone aveva chiesto l’estradizioneIl Giappone aveva chiesto alla Danimarca di estradare Watson, che era in custodia indal suo arresto avvenuto quest’estate su mandato giapponese. Watson, cittadino canadese-americano, è l’ex capo della Sea Shepherd Conservation Society, i cui scontri in alto mare con le navi baleniere hanno attirato il sostegno di celebrità e sono stati persino inseriti nella serie tv ‘Whale Wars‘. “Siamo felici e sollevati che Paul Watson sia ora libero”, ha dichiarato l’avvocato, “immagino che pranzerà o farà colazione da uomo libero e poi troverà un modo per tornare a casa”.