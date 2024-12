Lopinionista.it - Gli occhi dei bambini, una guida alla salute visiva a Natale

Leggi su Lopinionista.it

Le feste sono momenti di gioia e condivisione, ma portano anche rischi spesso sottovalutati e gli incidenti “natalizi” non sono così rariLe feste sono momenti di gioia e condivisione per grandi e piccini, ma specie per questi ultimi possono comportare rischi spesso sottovalutati. Gli incidenti “natalizi” a danno dei più piccoli infatti, non sono così rari, dall’ingestione di batterie o piccole parti di giochi, lucine o addobbi ai rischi per gliconnessi a scintille e giochi pirotecnici.Pensate solo ai brillantini degli addobbi: se finiscono neglidi un bambino, possono causare infiammazioni fastidiose della cornea e della congiuntiva, con sintomi come dolore e riduzione temporanea della vista. E cosa dire delle stelline scintillanti? Sì, proprio quei bastoncini che rendono speciale il panettone ao una torta di compleanno.