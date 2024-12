Ilgiorno.it - Gli altri programmi:. Camper della salute e lavori al Castelletto

Leggi su Ilgiorno.it

A stretto giro vedranno la luce anche glidue progetti vincitori di Decidilo tu. Il primo è ildi Concetta Risi. Per lei, ambasciatriceFondazione Veronesi, un traguardo atteso da tanto: "Con l’ambulatorio mobile si farà prevenzione dei tumori femminili, ma più in generale si combatterà la povertà sanitaria", una piaga che con l’inflazione che galoppa e il caro spesa avanza anche alle porte di Milano. "Per noi è un punto di partenza per la tutela di tante persone", sottolinea la volontaria. Ne usufruiranno tutti, anche i bambini. "Ilraggiungerà anche le scuole". Pure per questo progetto hanno votato in tanti. A fare centro, "il concetto che la cura si avvicina ai pazienti". Sul fronte sostenibilità e tempo libero invece a sbaragliare la concorrenza è stato il restyling dele dei suoi fontanili con percorso pedonale fino alla ferrovia, un’area gioco e relax con panchine, tavoli per pic-nic e box per libri, firmato Maria Modarelli.