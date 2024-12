Riminitoday.it - Giornata storica all'ospedale, inaugura il day hospital di oncologia ed ematologia con i nuovi ambulatori

Leggi su Riminitoday.it

L’cresce euna nuova area, in attesa della palazzina da 12 mila metri quadrati con l’avvio dei lavori atteso nel corso del 2025. Ladi martedì (17 dicembre) è stata significativa non solo per l’Ausl Romagna ma per tutto il mondo associazionistico riminese: dopo il.