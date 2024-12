Quotidiano.net - Giorgia Meloni difende l'Italia al G7: critiche di Giuseppe Provenzano respinte alla Camera

"Nel tentativo spasmodico di attaccare il governo dire una frase del genere è un insulto a sherpa, diplomatici, forze dell'ordine, papa Francesco, i funzionari e tutti quelli che hanno lavorato perché il G7 fosse un orgoglio della nazione mentre voi stavate lì a fare le macumbe sperando che fosse un fallimento, perché come sempre tifate contro la vostra nazione se non siete al potere". Cosìin sede di replicarispondendo adel Pd che ha detto che "nessuno si è accorto che l'è stata presidente del G7". "Penso che prima o poi dovrete fare un corso di riti voodoo perché le macumbe non stanno funzionando. Questo mi ha molto innervosito perché so quanto hanno lavorato queste persone che lavoravano in passato anche per voi quando avevate la decenza di rispettarle".