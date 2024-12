Avellinotoday.it - Giana Eminio – Avellino, i parcheggi riservati ai tifosi ospiti

Leggi su Avellinotoday.it

L’U.S.1912 comunica che, come stabilito in sede di GOS, in occasione della gara, prevista per mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 18:30 e valida per i quarti di finale della coppa italia di serie C, per isono statii seguenti