Tv2000.it - Gaza, nuovi raid israeliani. Si va verso accordo ostaggi

Leggi su Tv2000.it

continuano i. Almeno dieci membri di una stessa famiglia sono rimasti uccisi in un bombardamento. Intanto secondo Tel Aviv non si è mai stati così vicini come ora al raggiungimento di unper la liberazione degli.Il servizio di Maurizio Di Schino. Si vaTG2000.