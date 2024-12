Romatoday.it - Furti su metro, bus e vie dello shopping: 14 arresti. Le bande di manolesta si "allenano" in vista del Giubileo

Leggi su Romatoday.it

Con ilalle porte non si fermano i borseggiatori in azione a Roma. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno arrestato 14 persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto o tentato furto in concorso. Recuperati oggetti rubati ai turisti come, smartphone, zaini, trolley e portafogli.