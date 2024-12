Ilrestodelcarlino.it - Funerali di Iseo Maggiori: il coro d’addio degli ultras della Reggiana

Reggio Emilia, 17/12/2023 – Grande commozione e partecipazione questa mattina a Scandiano (Reggio Emilia) per l’ultimo addio al 64enne di, lo storico tifososcomparso all’ospedale di Reggio a causa di una grave malattia. Aveva 64 anni. La funzione religiosa di commiato è stata celebrata nella chiesa parrocchiale del centro di Scandiano. Applausi, striscioni e cori da parte dei tifosie anche dai gruppi dei tifosi di altre squadre di calcio. La salma di, figura storica di Scandiano, è stata poi accompagnata nel locale cimitero. Numerose le attestazioni di cordoglio arrivate alla sorella Idia, tantissimi in questi giorni i messaggi di cordoglio pubblicati sui gruppi social in memoria di. La camera ardente era stata allestita all’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano dove questa mattina è partito il corteo funebre in auto.