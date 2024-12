Cesenatoday.it - Freddo con pioggia, vento e neve in Appennino. A Cesena il termometro scenderà fino a un grado sotto zero

Due perturbazioni in transitoal weekend con piogge, rovesci einanche a quote collinari. E' quanto prevede l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.Questa l'evoluzione meteo dei prossimi giorni: "Dopo un mercoledì all’insegna della stabilità, con bel tempo in montagna.