Udine20.it - Franco126 sabato 14 giugno 2025 al Castello di Udine

Il suo debutto discografico, “Polaroid” nel 2017, in coppia con Carl Brave è stato un vero e proprio caso discografico, emerso con forza dal tam tam del web ed entrato stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, certificato attualmente Doppio Disco di Platino, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo con un nuovo sound, fresco e coinvolgente che ha conquistato tutte la penisola anche dal vivo. Anticipato dal singolo “Frigobar”, con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche, a gennaio 2019 è uscito “Stanza Singola”, l’album di debutto da solista, anch’esso un successo, certificato Disco di Platino, nonché un disco “cult” per pubblico e critica, mettendo d’accordo vecchi fan e nuovi estimatori. Con la sua scrittura rap che sconfina nel cantautorato e con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni,è una delle firme più talentuose e apprezzate del panorama musicale contemporaneo in Italia.